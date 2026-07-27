Больше 28 млн рублей украли сотрудницы банка у своих клиентов в Подмосковье. В ОПГ было три девушки, они создавали дубликаты карт вкладчиков, а также отключали уведомления на мобильных телефонах.
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Больше 28 млн рублей украли сотрудницы банка у своих клиентов в Подмосковье. В ОПГ было три девушки, они создавали дубликаты карт вкладчиков, а также отключали уведомления на мобильных телефонах.
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