«Пусть мучаются!»: зачем Хрущев сделал начало недели с понедельника?

Виктор Луговой

Момент. Если неделя начиналась с воскресенья, то есть воскресенье было первым днём недели, то почему тогда третий день недели звался вторником, а пятый четвергом? Кстати, помнится, что церковное название среды - третийник... Ошибки - точно нет?