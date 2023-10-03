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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Пусть мучаются!»: зачем Хрущев сделал начало недели с понедельника?

«Пусть мучаются!»: зачем Хрущев сделал начало недели с понедельника?

Веками неделя начиналась с воскресенья, что может показаться странным в настоящее время. Именно этот день имел особое значение как для язычников, так и для христиан.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Момент. Если неделя начиналась с воскресенья, то есть воскресенье было первым днём недели, то почему тогда третий день недели звался вторником, а пятый четвергом? Кстати, помнится, что церковное название среды - третийник... Ошибки - точно нет?
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16 час.
Traveller
Вон оно шо, Петрович!... Дыык получается, самые-самые большевики - это злобные буржуи!!! У них таки задолго до большевиков неделя с понедельника начиналась... Ну вот откуда в Трнете столько идиЁтов?
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15 час.

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