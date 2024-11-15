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О чем лучше заранее знать тем, кто вместо банковского вклада хочет открыть накопительный счет

О чем лучше заранее знать тем, кто вместо банковского вклада хочет открыть накопительный счет

В последнее время клиенты банков все чаще предпочитают накопительные счета банковским вкладам. Накопительный счет представляет собой своеобразный гибрид текущего счета и вклада, позволяя гражданам преумножать свои сбережения за счет начисляемых банком процентов.

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