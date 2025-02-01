Климат меняется: Арктика перестала быть поглотителем углекислого газа, а стала его источником - что это означает?

Грунты, которые раньше аккуратно поглощали углекислый газ, теперь сублимируют его в атмосферу, оставляя планету в ещё большей опасности - за последние два десятилетия Арктика перестала быть местом, где углекислый газ уходит в вечную мерзлоту.