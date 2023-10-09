«Ничего не могу сделать»: Блёданс рассказала о мобилизации живущего в Израиле сына

Артистка рассказала о жизни сына за границей. Эвелина Блёданс с семьей Социальные сетиЭвелина Блёданс постоянно следит за тем, как развиваются события в Израиле, так как там находятся её сестра и сын Николай от первого брака.
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