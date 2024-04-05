Буду восстанавливаться: Чибис опубликовал видео из больницы после покушения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции и записал видеообращение. Он выразил благодарность медикам, которые спасли ему жизнь, и всех тех, кто за него переживал "Пришел в себя после операции, огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно ну и, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете.