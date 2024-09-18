После гибели Эрнеста и Гудвина самое время об этом поговорить Подход министра обороны России Андрея Белоусова к организации работы отличается от привычек предыдущей команды.
Впервые при Белоусове. Что исправил министр?
Комментарии
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Владимир Елкин
Такого Белоусова ещё бы в МВД, а то Колокольцев совсем запылился - мышей не ловит! В МВД повсеместно одни проколы - не решаются многие назревшие проблемы, включая привлечение мигрантов к ответственности за преступления!
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12 час.
Алексей Горшков
Наверное - нечто КРАМОЛЬНОЕ сейчас скажу - мне ИЗНАЧАЛЬНО СОМНИТЕЛЬНО, ЧТО В РАЗГАР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ мы "чистим" МО (даже Гитлер после заговора его генералов в 1944 году, позавидовал Сталину - а именно тому, что тот своё военное ведомство успел ещё до войны очистить)...В мыслях у меня нет коррупционеров "отмазывать", но что для государства вреднее - воровство жуликов, даже ОГРОМНОЕ воровство ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ жуликов - или НЕВЕРИЕ военных в своё руководство ?! Мне в связи с этой историей о коррупции в Министерстве обороны вспоминается поведение Сталина летом 1941 года. Ведь проведённым следствием было ДОКАЗАНО, что командовавший Западным фронтом Павлов "со товарищи" действовали УМЫШЛЕННО-ПРЕДАТЕЛЬСКИ, например - саботируя распоряжения из Москвы !!! Но Сталин потребовал изменения формулировки обвинения на НЕУМЫШЛЕННЫЕ действия - типа "утраты управления", ИМЕННО для недопущения сомнений в поступках генералитета! А ЧТО СЕЙЧАС ?! Растрезвонили по всему миру,что у нас во главе Министерства Обороны какой-то змеиный клубок жуликов и коррупционеров... ЧТО БОЙЦЫ НА ПЕРЕДОВОЙ О СВОЁМ НАЧАЛЬСТВЕ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ ?! БОЛЬНО УЖ НА "ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ" РОССИЙСКОЙ АРМИИ В 1917 ГОДУ смахивает! Всё то, ЧТО я сейчас читаю о "генералопаде" - подозрительно мне ФБК-шные "измышлизмы", вроде "комнат грязи", напоминает! Может - я и ошибаюсь...
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Куда актуальнее-что еще не исправил ????????? То, что сделано-мизер. Несправедливо требовать невозможного-разрушить быстро систему тотального воровства в святое святых-АРМИИ И ФЛОТЕ РОССИИ-ЕДИНСТВЕННЫХ СОЮЗНИКОВ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО !!! СОХРАНИЕ В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ ИЗВЕСТНОГО ЛИЦА, РАЗРУШАЕТ ЕДИНСТВО НАЦИИ, ЕЕ ДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ....
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4 час.
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