Впервые при Белоусове. Что исправил министр?

Алексей Горшков

Наверное - нечто КРАМОЛЬНОЕ сейчас скажу - мне ИЗНАЧАЛЬНО СОМНИТЕЛЬНО, ЧТО В РАЗГАР БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ мы "чистим" МО (даже Гитлер после заговора его генералов в 1944 году, позавидовал Сталину - а именно тому, что тот своё военное ведомство успел ещё до войны очистить)...В мыслях у меня нет коррупционеров "отмазывать", но что для государства вреднее - воровство жуликов, даже ОГРОМНОЕ воровство ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ жуликов - или НЕВЕРИЕ военных в своё руководство ?! Мне в связи с этой историей о коррупции в Министерстве обороны вспоминается поведение Сталина летом 1941 года. Ведь проведённым следствием было ДОКАЗАНО, что командовавший Западным фронтом Павлов "со товарищи" действовали УМЫШЛЕННО-ПРЕДАТЕЛЬСКИ, например - саботируя распоряжения из Москвы !!! Но Сталин потребовал изменения формулировки обвинения на НЕУМЫШЛЕННЫЕ действия - типа "утраты управления", ИМЕННО для недопущения сомнений в поступках генералитета! А ЧТО СЕЙЧАС ?! Растрезвонили по всему миру,что у нас во главе Министерства Обороны какой-то змеиный клубок жуликов и коррупционеров... ЧТО БОЙЦЫ НА ПЕРЕДОВОЙ О СВОЁМ НАЧАЛЬСТВЕ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ ?! БОЛЬНО УЖ НА "ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ" РОССИЙСКОЙ АРМИИ В 1917 ГОДУ смахивает! Всё то, ЧТО я сейчас читаю о "генералопаде" - подозрительно мне ФБК-шные "измышлизмы", вроде "комнат грязи", напоминает! Может - я и ошибаюсь...