Newsweek: решения команды Трампа о санкциях против МУС стали подарками Путину

Кроме того, команда нового президента США помогла России еще двумя решениями Администрация нового президента США Дональда Трампа успела совершить ряд действий, которые могут принести выгоду российскому лидеру Владимиру Путину.
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