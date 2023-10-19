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В Госдуме не поддержали идею запретить вегетарианство и сыроедение для детей

В Госдуме не поддержали идею запретить вегетарианство и сыроедение для детей

Инициатива о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних не реализуема, нет оснований отслеживать питание детей, тем более при отсутствии тревожных сигналов, заявила РИА Новости председатель комитета Госдумы по семье, женщинам и детям Нина Останина, комментируя идею уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.

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