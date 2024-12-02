В Новосибирске девочки-подростки избили сверстницу около ТЦ "Сан-Сити"

Жестокое наказание за якобы оскорбления в соцсетях попало на видео.Очевидцы, которыми, судя по голосам за кадром, стали знакомые подростков, сняли, как две девочки напали на сверстницу и жестоко её избили.
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