Google отключил информацию о дорожном движении в Израиле и секторе Газа

Источник Bloomberg пояснил, что отключение некоторых функций в Google Maps и Waze связано тем, что данным о дорожном движении в реальном времени могут быть использованы для получения информации о передвижении израильской армии.
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