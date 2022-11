Джадд Трамп сделал седьмой максимум в финале турнира Champion of Champions

Джадд Трамп установил новый личный рекорд, сделав седьмой официальный максимальный брейк в своей карьере в финале турнира Champion of Champions 2022, сообщает World Snooker Джадд Трамп (фото: WST) Все новости и результаты Champion of Champions 2022 Турнирная таблица, результаты Champion of Champions 2022 Расписание трансляций Champion of Champions 2022 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Джадд Трамп сделал седьмой официальный максимальный брейк в 147 очков в своей карьере во время первой сессии финала турнира Champion of Champions 2022 против Ронни О’Салливана в Болтоне.