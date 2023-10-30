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Те, кто вырос в СССР, не пройдут этот тест: 10 всем известных фильмов из советского детства, авторов которых никто не помнит

Те, кто вырос в СССР, не пройдут этот тест: 10 всем известных фильмов из советского детства, авторов которых никто не помнит

Пришло время доказать, что в детстве вы зря ели свой гоголь-моголь! фото: кадр из многосерийного телефильма «Гостья из будущего» (1984)Все эти советские фильмы (мы дерзко отнесли сюда и те, что тогда называли многосерийными телефильмами, не желая признавать нынешнее апокрифическое «сериалы») вы смотрели и пересматривали множество раз.

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