Какую информацию передает самая русофобская газета Нидерландов о дезертирах из украинской армии? Что приводят дезертиры в качестве основной причины своих действий? В курсе ли Владимир Зеленский о коррупции в ВСУ? Самая русофобская газета Нидерландов опубликовала большой (на целый разворот) репортаж об украинских дезертирах, пообщавшись с некоторыми из них.