Психолог Масолова призвала родителей осознавать свои тревоги

Психолог Елена Масолова советует родителям снизить свою тревожность перед началом учебного года, чтобы она не передавалась детям.
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