Bloomberg: Маск призвал заменить ряд госслужащих искусственным интеллектом

Американский миллиардер, куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск заявил, что искусственный интеллект мог бы заменить госслужащих в выполнении некоторых задач, передает агентство Bloomberg.
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