Охранников ресторана «Каудаль» отпустили из-под стражи

Следователи взяли подписку о невыезде у одного из охранников популярного петрозаводского ресторана Двоих охранников ресторана «Каудаль» допросили и отпустили домой, одного из них — под подписку о невыезде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии