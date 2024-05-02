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Кард участников Bellator 303 – кто дерется 17 мая, весь список бойцов

Кард участников Bellator 303 – кто дерется 17 мая, весь список бойцов

В вечер пятницы, 17 мая 2024 года в рамках турнира Bellator 303 состоится титульный поединок в легчайшем весе между Патриком Миксом и Магомедом Магомедовым.

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