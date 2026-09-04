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Царьград

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Операция "жги!": В Европе горят оборонные заводы. Ветеран "Альфы" высказался об исполнителях

Операция "жги!": В Европе горят оборонные заводы. Ветеран "Альфы" высказался об исполнителях

В Европе всё чаще говорят об угрозах для оборонных предприятий: после атаки на Rohde & Schwarz в Германии задержали двух подозреваемых.

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