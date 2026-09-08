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Царьград

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МИД: мирные жители России пострадали от 37 тыс. ударов ВСУ в августе

МИД: мирные жители России пострадали от 37 тыс. ударов ВСУ в августе

В августе 1840 мирных жителей России пострадали от атак украинских боевиков. Родион Мирошник отметил, что за месяц ВСУ нанесли 37 тысяч ударов по гражданским объектам на российской территории, применяя более 1000 боеприпасов ежедневно.

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