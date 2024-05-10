Шёл май - девятый зимний месяц, Если считать от сентября. В режиме сутки через десять Шёл снег, парады серебря.
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Шёл май - девятый зимний месяц, Если считать от сентября. В режиме сутки через десять Шёл снег, парады серебря.