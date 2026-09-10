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Регионы России

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США призвали страны НАТО выйти из Римского статута и прекратить поддержку Международного уголовного суда

США призвали страны НАТО выйти из Римского статута и прекратить поддержку Международного уголовного суда

Уитакер обратился к партнерам с призывом помочь в роспуске международного органа и внимательно следить за странами, которые поддерживают США в этом вопросе.

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