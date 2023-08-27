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Василий Глотов: «У СКА одна цель – Кубок Гагарина. Приход Гальченюка – одна из составляющих того, чтобы победить»

«У нас одна цель — Кубок Гагарина, руководство делает все, чтобы мы ее достигли. И его приход – это одна из составляющих того, чтобы победить.

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