Имеют ли право Русские, заявлять, что они Русские? Имеют ли право Русские, создавать Русские организации? Некоторые люди считают, что нет! Для начала новость.
Имеют ли право Русские, заявлять, что они Русские?
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Пора вставать на защиту ДОБРА РФ и от ДЕРЬМА и ДЕБИЛОВ избавляться!!!!!!!! СТРАХ потеряло, долго терпели! Время "Ч"
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5 час.
Александр Самбур
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3 час.
Лариса Парфенова
Русский - это звучит гордо и сильно. Вот этого они и боятся.
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35 мин.
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