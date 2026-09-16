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Уральские физики изучат посуду из некрополя Салехард-5

Уральские физики изучат посуду из некрополя Салехард-5

Археологи и физики начали совместное исследование образцов из некрополя Салехард-5. Специалисты рассчитывают выяснить, какие продукты готовили в древних сосудах и использовали ли их в погребальных обрядах, сообщили в Институте археологии Севера.

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