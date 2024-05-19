Симоньян: Запад шокирован успешным продвижением российской армии в зоне СВО

Запад в шоке из-за успешного продвижения ВС России в зоне спецоперации. С таким заявлением выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире на телеканале «Россия 1».
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