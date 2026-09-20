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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «МЮ» 2 поражения в стартовых 4 турах АПЛ. 3.60 – проиграет «Фулхэму»

«Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Фулхэмом» в 5-м туре АПЛ. Команда Майкла Кэррика – букмекерский фаворит матча с коэффициентом 2.

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