Кто там самый крутой на глубине?

Наш хороший знакомый Петер Сучий (Peter Suciu) решил в очередной раз повеселить весь мир своими познаниями в подводных лодках, вооруженных крылатыми ракетами, по нашей классификации ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми, несколько коряво, но не нами придумано) и создал некий топ-5 этих подводных лодок, как мы понимаем, по своей версии.