FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Малолетние идиоты! По-моему с 14 лет уже несут уголовную ответственность. Назначить им трудотерапию и штраф родителям.Екатеринбургские ...
  • Лариса Шемисова
    Штраф родителям и всё пройдёт.Екатеринбургские ...
  • Сергей
    не дадут.....  нужно показать, что он работают....  а на всех плевать!Перевод часов на ...

Кто там самый крутой на глубине?

Кто там самый крутой на глубине?

Наш хороший знакомый Петер Сучий (Peter Suciu) решил в очередной раз повеселить весь мир своими познаниями в подводных лодках, вооруженных крылатыми ракетами, по нашей классификации ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми, несколько коряво, но не нами придумано) и создал некий топ-5 этих подводных лодок, как мы понимаем, по своей версии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх