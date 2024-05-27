В Башкирии произошла массовая драка с участием более 150 человек

Конфликт начался после нападения на двух участников СВО, в защиту которых встали местные жители.В селе Верхнеяркеево Ишимбайского района Башкирии произошла массовая драка, в которой участвовали около 150 человек, включая участников специальной военной операции (СВО).
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