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Царьград

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В Башкирии произошла массовая драка с участием более 150 человек

В Башкирии произошла массовая драка с участием более 150 человек

Конфликт начался после нападения на двух участников СВО, в защиту которых встали местные жители.В селе Верхнеяркеево Ишимбайского района Башкирии произошла массовая драка, в которой участвовали около 150 человек, включая участников специальной военной операции (СВО).

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