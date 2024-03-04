Руководство парижского "ПСЖ" смирилось с тем, что французский нападающий Килиан Мбаппе покинет команду в летнее трансферное окно в статусе свободного агента, однако в клубе рассчитывают получить финансовую выгоду с его ухода.
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