TSMC начала производство компонентов процессоров AMD Ryzen 9000 и Apple S9 на заводе в С...

TSMC начала производство компонентов процессоров AMD Ryzen 9000 и Apple S9 на заводе в СШАТайваньская компания TSMC запустила в Аризоне на своём заводе Fab 21 производство чипов для процессоров AMD Ryzen 9000 для персональных компьютеров, а также производство некоторых компонентов системной платы Apple S9 для умных часов.