С 1 июня и в течение всего летнего периода во внутригородских районах Сочи будут работать детские досуговые площадки График работы площадок – в карточках https://t.
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С 1 июня и в течение всего летнего периода во внутригородских районах Сочи будут работать детские досуговые площадки График работы площадок – в карточках https://t.