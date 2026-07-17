Стролл потеряет 10 позиций на старте Гран-при Бельгии после замены элементов двигателя

Пилот « Астон Мартин » Ланс Стролл потеряет 10 позиций на старте Гран-при Бельгии . На болиде Стролла заменили несколько элементов – в том числе установили уже четвертый по счету в нынешнем сезоне генератор MGU-K.
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