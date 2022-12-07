Пепе о выходе Роналду на замену: «Проблем нет. Он прекрасно знает: мы – это самое главное. Тренер сделал выбор»

Пепе высказался о том, что Криштиану Роналду в матче со Швейцарией (6:1) вышел на замену. 37-летний форвард сборной Португалии появился на поле в игре 1/8 финала ЧМ-2022 лишь на 73-й минуте, при этом ранее в турнире трижды выходил в стартовом составе.
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