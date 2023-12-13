В Совфеде предупредили о санкционном давлении в предвыборный период

Период перед проведением выборов президента в следующем году будет сопровождаться антироссийским санкционным давлением, говорится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
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