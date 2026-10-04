Возраст, когда организм начинает стареть: Первые признаки. Выводы врачей

Возрастные изменения не возникают внезапно - отдельные их признаки могут появиться уже в 25–30 лет. Однако основные процессы, которые принято связывать со старением организма, обычно становятся заметными значительно позже, рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского Университета Алексей Умрюхин.
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