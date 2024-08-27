Большой ракетный понедельник: Русский удар по украинской энергетике оставил бандеровцев без света

Радомир Маркуш 26 августа 2024 г., 16:58 Самостийные источники пишут об уничтожении двух лiтаков F-16 в Ивано-Франковске и ЗРК «Пэтриот» в Жулянах В Минобороны России сообщили, что в ходе утреннего ракетного удара все назначенные цели поражены: «Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины».