Оценки Avatar Legends: The Fighting Game, дата Aliens Fireteam Elite 2, финальное DLC для Grim Dawn…

Состоялся релиз файтинга Avatar Legends: The Fighting Game; MindsEye всё ещё пытается жить; Aliens: Fireteam Elite 2 обзавелась датой выхода; Сигэру Миямото рассказал, что делает игры Nintendo успешными; разработчики The Relic: First Guardian опубликовали 8-минутный ролик с демонстрацией боевой системы; Grim Dawn получила финальное дополнение Fangs of Asterkarn.
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