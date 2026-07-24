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Оценки Avatar Legends: The Fighting Game, дата Aliens Fireteam Elite 2, финальное DLC для Grim Dawn…

Оценки Avatar Legends: The Fighting Game, дата Aliens Fireteam Elite 2, финальное DLC для Grim Dawn…

Состоялся релиз файтинга Avatar Legends: The Fighting Game; MindsEye всё ещё пытается жить; Aliens: Fireteam Elite 2 обзавелась датой выхода; Сигэру Миямото рассказал, что делает игры Nintendo успешными; разработчики The Relic: First Guardian опубликовали 8-минутный ролик с демонстрацией боевой системы; Grim Dawn получила финальное дополнение Fangs of Asterkarn.

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