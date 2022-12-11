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Бой Анкалаева и Блаховича – лишь пятая ничья в титульнике в истории UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 282, в главном событии которого проходил поединок за титул в полутяжелом весе.

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