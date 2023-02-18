Макрон отказался считать разгром России позицией Франции

Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche по итогам Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 19 февраля.
Франция никогда не выступала и не будет выступать за разгром России. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche по итогам Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 19 февраля.
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