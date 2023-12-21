Международный университет МИТСО - это хороший выбор.

14 декабря учащиеся Xи XI классов государственного учреждения образования ´Средняя школа № 9 г. Бобруйска´ приняли участие в профориентационной встрече с представителями учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси ´Международный университет ´МИТСО´.
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