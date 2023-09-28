Экс-главе правительства Нагорного Карабаха Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма

Бизнесмену грозит 14 лет тюрьмыБывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну органы госбезопасности Азербайджана предъявили обвинение в финансировании терроризма.
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