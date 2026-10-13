ЕС потребует от Трампа свернуть сделку с Россией и ужесточить санкции

Европа не последует примеру США, никаких послаблений для России не будет, а будет усиление санкций. Кроме того, европейские лидеры потребуют от Дональда Трампа ужесточения антироссийских санкций, сообщает Politico.
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