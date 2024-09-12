Страх Китая перед западными санкциями тормозит его сотрудничество с Россией

Лев КЛЕМЕНТЬЕВ На днях вышел Российско-китайский инвестиционный индекс (Индекс А1) за второй квартал 2024 года, подготовленный Институтом Китая и современной Азии РАН вместе с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества.
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