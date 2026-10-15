За девять месяцев этого года Соцфонд России (СФР) в Нижегородской области выдал технические средства реабилитации более чем 550 жителям региона с нарушениями зрения.
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