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Аргументы недели

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Филолог Александрова назвала слово «тоска» одним из самых непереводимых

Филолог Александрова назвала слово «тоска» одним из самых непереводимых

Слово «тоска» — это не просто грусть или печаль. Кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ Ирина Александрова рассказала, что оно входит в число самых непереводимых русских слов и отражает особенности национального характера.

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