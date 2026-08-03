Филолог Александрова назвала слово «тоска» одним из самых непереводимых

Слово «тоска» — это не просто грусть или печаль. Кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ Ирина Александрова рассказала, что оно входит в число самых непереводимых русских слов и отражает особенности национального характера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Цена одного комментария: почему система штрафует матерей погибших участников СВО за требование безопасности в собственной стране?
- Не просто конфликт: как группы детей-мигрантов меняют атмосферу в российских школах в худшую сторону
- Билет на родину вместо лайков: как красноярский таксист-мигрант доснимался до выдворения
Свежие комментарии