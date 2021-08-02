МОК пригрозил Белоруссии пересмотром условий участия в Олимпиаде

Из-за скандала с Тимановской.Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о возможном введении дополнительных ограничений в отношении Белоруссии из-за жалобы белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.
Из-за скандала с Тимановской.Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о возможном введении дополнительных ограничений в отношении Белоруссии из-за жалобы белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.
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