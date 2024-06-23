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Учёные обозначали тревожный сигнал организма, чаще ощущаемый на кухне

Учёные обозначали тревожный сигнал организма, чаще ощущаемый на кухне

Специалисты указали на опасный сигнал от сердца, который проявляется в процессе готовкиУчёные из Мичиганского университета выяснили, что если человек в процессе приготовления пищи не ощущает яркие запахи, это очень плохой сигнал.

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