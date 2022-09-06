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Дипломат Беляев заявил, что идея об изъятии активов РФ может привести к нестабильности в Великобритании

Дипломат Беляев заявил, что идея об изъятии активов РФ может привести к нестабильности в Великобритании

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что реализация идеи главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс об изъятии замороженных российских активов может привести к нестабильности в королевстве.

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