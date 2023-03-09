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Брэндон Ингрэм не смог доиграть матч с «Далласом» из-за повреждения голеностопа

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм вынужден был досрочно покинуть площадку во второй четверти матча с «Далласом» (113:106) из-за повреждения правого голеностопа.

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